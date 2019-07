La frecciatina per gli haters, lanciata da Alessia Marcuzzi attraverso il suo profilo Instagram, non passa inosservata: “Faccio quello che voglio”. Ecco cosa ha scritto la conduttrice.

Alessia Marcuzzi è senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ma anche per la biondissima presentatrice non mancano le critiche. Soprattutto sui social, sono tante le accuse con cui la Marcuzzi deve fare i conti. Accuse alle quali ha deciso di rispondere poco fa sul suo Instagram, in un modo del tutto originale. Il post non è passato affatto inosservato, ed è una vera e propria frecciatina per i suoi haters. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Allora scopriamolo insieme.

Alessia Marcuzzi dedica agli haters una canzone di Rovazzi

Haters: una parola che i vip conoscono bene. E la conosce bene anche lei, Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici Mediaset più importanti in circolazione. Per lei, probabilmente, è in arrivo la conduzione di Temptation Island Vip, ma la bella Alessia non è esente dalle critiche del web. Sui social, la presentatrice è spesso nel mirino degli haters, che la criticano per i motivi più svariati. La risposta, ironica e pungente, è arrivata proprio dalla Marcuzzi qualche minuto fa su Instagram. Date un’occhiata:

La Marcuzzi posta una foto e, nella didascalia, anticipa le probabili critiche che gli haters le avrebbero rivolto sotto lo scatto. Tra le più ‘gettonate’: sei vecchia, sei rifatta, gambe storte, faccia da cavallo. Insomma, non proprio i migliori complimenti quelli che Alessia riceve da alcuni followers. Ma la sua risposta, ironica e pungente, non passa inosservata. La conduttrice utilizza il testo di una canzone di Fabio Rovazzi, dal ritornello “Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va”. Una risposta chiara e decisa contro tutte le accuse. Non ci resta che dire: complimenti Alessia!

