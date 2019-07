View this post on Instagram

Ebbene si!!!!!! Habemus tette!!!!! Dopo due allattamenti molto molto lunghi (Maria Sole due anni e Brando Maria 10 mesi) il mio seno era completamente sparito… si era prosciugato… mi guardavo allo specchio e non mi piacevo… poi essendo molto alta e con due spalle larghe larghe diciamo che sembravano ancora più piccole e vuote… così dopo varie ricerche grazie a @karinacascella sono venuta a conoscenza di un chirurgo pazzesco… una persona meravigliosa che mi ha ridato sorriso e abbondanza!! 😊 mi raccomando andate sempre da professionisti.. è’ un operazione a tutti gli effetti… in anestesia totale .. non si scherza!! In soli tre giorni post operatori sono tornata a casa dai miei bambini e nel giro di una settimana avevo ripreso la mia vita normale!!! Con questo post rimagrazio pubblicamente il mio dottore @dott.antonio_spagnolo (tutto merito suo) che oltre ad esser un gran figo è’ un grande professionista.. sempre presente anche dopo …!!!! Mi state chiedendo di spiegarvi tutto come avviene L’ operazione, che tipo di protesi che post operatorio che clinica … insomma farò una diretta appena potrò e vi dirò tutto!!!! #familyfirst #amolamiavita #quarantaenonsentirli #instalike #instalove #instagram #instagood #love #lontanimavicini #tettenuove #motiva #protesidiultimagenerazione #pickofthday ❤️🌈🎈🌹💯 grazie @summer_mode_ per l’orecchino arcobaleno che adoro 🌈