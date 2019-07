Cambia ancora look Karina Cascella, una delle opinioniste più amate della tv: ecco cosa ha fatto ai capelli la splendida napoletana.

O la ami o la odi: Karina Cascella è uno di quei personaggi che divide il pubblico. Il suo carattere deciso e la sua estrema sincerità fa di lei una delle opinioniste più pungenti della tv. E anche se per alcuni è un tantino esagerata, Karina può contare su una grande schiera di fan, soprattutto sui social. E proprio a loro, qualche ora fa, ha mostrato il suo ultimo cambio look. Ancora una volta, è stata la sua chioma a subire un cambiamento. Diamo un’occhiata insieme.

Karina Cascella, nuovo cambio look: i capelli diventano sempre più corti

Karina Cascella ha cambiato più volte look. I fan di Uomini e Donne la ricorderanno col suo biondo platino, nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. La napoletana oggi si mostra castana, suo colore naturale, con un taglio ben più corto. Ma cosa ha cambiato ancora la bella opinionista. Ebbene, i capelli sono ancora più corti! Una volta tagliati, ammette la Cascella, è difficile non ricadere nella tentazione di ritagliarli sempre. E così mostra il risultato della sua ultima visita dal suo hairstylist di fiducia. Un risultato che piace davvero a tutti. Pioggia di complimenti per Karina, che col taglio corto sembra mettere d’accordo davvero tutti i suoi numerosi followers. Ecco il post apprezzatissimo su Insagram:

Karina confessa di essere entrata nel ‘tunnel’, e di correre a darci un taglio non appena i capelli arrivano sulla spalla. Insomma, decisamente una scelta perfetta, soprattutto con il caldo di quest’estate. Non ci sono dubbi, Karina Cascella: promossa!

