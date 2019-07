Parla la mamma di Katia Fanelli, concorrente a Temptation Island 2019: dettagli inediti sul rapporto con Vittorio Collina. Ecco cosa ha raccontato a Uomini e Donne Magazine.

Temptation Island è entrato nel vivo. Le avventure delle sei coppie che hanno scelto di mettersi in gioco sull’isola delle tentazioni stanno appassionando milioni di telespettatori. Tra i concorrenti più in vista, c’è sicuramente Katia Fanelli, la ‘fotonica’. Ha partecipato al programma col suo fidanzato Vittorio Collina, ma a parlare di loro stavolta è stata una persona molto vicina a lei, sua mamma Giovanna. Scopriamo cosa ha raccontato al giornale ufficiale di Uomini e Donne.

Temptation Island 2019, la mamma di Katia Fanelli rivela: “Katia è davvero così”

Katia e Vittorio sono senza dubbio una delle coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island. ‘Colpa’ dell’esuberante Katia, che fa di tutto per non passare inosservata. Anche avvicinarsi al single Giovanni Arrigoni. Ma cosa ne pensa mamma Giovanna della sua esperienza nel reality? Ebbene, la signora ha parlato a Uomini e Donne Magazine, esprimendo la sua felicità per l’esperienza che Katia e Vittorio stanno vivendo, sapendo quanto Katia ci tenesse. La mamma della Fanelli ammette che tra Katia e Vittorio, è lei quella che porta i pantaloni: “Vittorio è spesso accondiscendente, mia figlia è un peperino, dice sempre la sua”. Insomma, la mamma conferma: Katia è proprio così come la vediamo in tv. Eccentrica, frizzante, positiva e gioiosa, ma a tratti anche fragile, Katia ha un bellissimo rapporto con tutta la sua famiglia. Così come Vittorio, legatissimo anche ai fratelli della sua fidanzata. “Appoggeremo qualsiasi decisione prendano a fine trasmissione”, dichiara mamma Giovanna, facendo riferimento al momento non proprio ‘positivo’ che sta vivendo la coppia all’interno del programma. Come finirà tra Katia e Vittorio? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprirlo!

