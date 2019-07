Mediaset ha già annunciato e presentato i suoi palinsesti per la stagione autunno inverno 2019-2020. Tante conferme, ma anche tante novità.

È tempo di palinsesti TV e Mediaset ha già rilasciato alcune notizie inerente i programmi che vedremo nella prossima stagione 2019/2020. Ci sono tante conferme, ma anche tante novità: sicuramente vedremo una seconda chance per il programma di Adriano Celentano e una nuova stagione di Temptation Island Vip che ancora non ha un conduttore certo. La novità di cui parlano tutti però è Amici VIP, un nuovo programma di Maria De Filippi in 6 puntate dove la classe vedrà il ritorno di alcuni personaggi più o meno noti che cercheranno di mettersi alla prova con ballo e canto. Pare che alla conduzione di amici vip ci sarà Michelle Hunziker.

Reality Mediaset: i nuovi programmi e i conduttori confermati

Intanto vengono confermati per Maria De Filippi altri programmi come Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici nella versione classica e tu Sì que vales con Sabrina Ferilli. Sul fronte reality torna il Grande Fratello VIP che comprenderà anche le vacanze di Natale nelle quali i concorrenti dovranno festeggiare il periodo delle feste dentro la casa. La conduzione quest’anno del Grande Fratello VIP passa nelle mani di Alfonso Signorini. Subito dopo questo periodo partirà e anche L’Isola dei Famosi con nuovamente Alessia Marcuzzi al timone e nella primavera 2020 Barbara D’Urso riproporrà il Grande Fratello. Per lei è stata confermato anche per Pomeriggio 5 e Live! Non è la d’Urso che probabilmente cambierà programmazione e sarà il martedì.

Palinsesti Mediaset: fiction e sport

Per quanto riguarda poi programmi di intrattenimento arriva una versione nuova di Giochi senza frontiere intitolato EuroGames, alla conduzione Ilary Blasi con Alvin. Per quanto riguarda le fiction torna la terza stagione dell’Isola di Pietro la seconda stagione di Rosy Abate e Mediaset ha trovato un accordo anche con Sky per quanto riguarda lo sport con la Champions League.

