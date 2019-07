Taylor Mega si mostra sexy su Instagram: il costume è da urlo e gli occhi di tutti cadono proprio lì.

Ormai è al centro del gossip italiano e non solo: l’influencer Taylor Mega ha i riflettori puntati per la sua sensualità e per la sua personalità. Senza vergogna mostra le sue forme sui social, spesso anche senza alcun velo. Un fisico scolpito ed un viso indiscutibile: il suo pubblico maschile la ringrazia ogni volta che regala qualche scatto sexy. Anche oggi, tramite le Instagram story, ha mostrato a tutti il suo corpo: il costume è da urlo e gli occhi di tutti i follower sono caduti proprio lì…

Taylor Mega sexy su Instagram: costume da urlo, gli occhi cadono sul lato b

Taylor Mega incanta come sempre i social: il suo profilo Instagram conta 1,8 milioni di follower e le sue foto oltre i 150 mila like e commenti. Sta spopolando ormai sul web ed anche in tv, dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi ed al Grande Fratello. La Mega divide spesso il pubblico dei social in due: c’è chi la critica duramente e chi invece apprezza il suo modo di affrontare la vita.

Certo, con un fisico come il suo è difficile non vantarsi: le sue forme perfette fanno sempre alzare la temperature ai suoi fan, soprattutto ai maschi che la seguono. Oggi 5 luglio 2019 nelle IG story si è ripresa in costume e gli occhi di tutti sono finiti proprio sul lato B messo in bella mostra.

