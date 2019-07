Serie tv e film in uscita a luglio su Netflix: le anteprime, le nuove uscite e cosa sapere.

Si prospetta una stagione d’oro per tutti i clienti Netflix che, in questo mese di luglio, vedranno arrivare sulla loro piattaforma streaming tantissime novità e sorprese tra cui il ritorno delle seconde stagioni o terza stagione di alcune delle serie TV più amate come La Casa di Carta, Stranger Things e tante altre. Vediamo allora insieme tutto quello che c’è da sapere sulla programmazione di luglio di Netflix, con tutte le anteprime, le novità e le curiosità da non perdersi!

Netflix, nuove uscite luglio 2019: gli appuntamenti da non perdere

Già dal primo luglio i fan di Ken Il Guerriero, su Netflix potranno rivedere i primi 5 film, ma anche altri cult come Ace Ventura, con Jim Carrey, Panic room, Requiem for a dream e Vento di passioni con un bellissimo e giovanissimo Brad Pitt. Inoltre torna sulla piattaforma streaming di Netflix a luglio anche Willy il principe di Bel Air, la serie completa con Will Smith giovanissimo nei panni di uno svitato e un po’ pazzerello adolescente. Per quanto riguarda invece le nuove uscite arriverà il 4 luglio Stranger Things, il 19 luglio La Casa di Carta 3 e il 26 luglio arriva la settima stagione di Orange is the new Black. Ma non solo serie tv e vecchie conoscenze, tra gli altri film in uscita a luglio su Netflix vediamo anche Scuola di Polizia, Notte prima degli esami, Full Metal Panic, I Love Radio Rock, about a Boy, Kung Fu Panda 3 e Hitch Lui sì che capisce le donne sempre con Will Smith come protagonista. Non c’è da annoiarsi insomma. Nel mese di luglio le serie TV di Netflix e i film aumentano notevolmente e per quest’estate si prospetta una stagione ricca di divertimento senza mai avere un momento libero!

Per essere sempre aggiornato su tutti gli eventi che si terranno in Italia durante l’estate 2019, clicca qui!