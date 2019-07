Nina Moric, brutto episodio durante il viaggio in Africa: l’ex moglie di Fabrizio Corona è stata male e ha raccontato l’accaduto ai fan su Instagram.

Nina Moric è una donna estremamente forte e determinata, nonostante le numerose prove che la vita le ha messo davanti negli ultimi anni. Dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Corona, la modella era stata allontanata anche da sui figlio Carlos Maria, la cui custodia le è stata restituita ultimamente, e solo negli ultimi mesi il rapporto con il suo ex marito è tornato ad essere civile e amichevole, tanto che Nina ha speso parole positive anche per Asia Argento, quando l’attrice ha avuto un flirt con Corona. Sempre bella e sensuale nonostante il passare del tempo, Nina è stata però protagonista di una brutta disavventura in Africa: ecco cosa è successo.

Nina Moric, brutta disavventura durante la vacanza in Africa

Nina Moric, dopo un anno difficile e i continui tira e molla con il compagno Luigi Mario Favoloso, si è concessa qualche giorno di vacanza a Zanzibar insieme al figlio Carlos Maria e a Favoloso, che il pubblico ha conosciuto nella casa del Grande Fratello. Ma la bellissima modella è stata la protagonista, suo malgrado, di un brutto momento durante la sua vacanza. Nei giorni scorsi infatti si era sparsa la notizia che Nina fosse stata ricoverata a Zanzibar, in seguito a una strana reazione, probabilmente dovuta a qualcosa che aveva ingerito. I fan erano molto preoccupati per la modella, sulla quale non si avevano notizie certe.

Perciò è stata la stessa Nina, poco fa, a rassicurare tutti e a raccontare quello che le è accaduto. In una storia Instagram, l’ex moglie di Fabrizio Corona ha spiegato di essere stata molto male per aver bevuto istintivamente dell’acqua dal rubinetto. Un gesto che in posti come Zanzibar va evitato, in quanto il nostro corpo non è abituato a ingerire quel tipo di acqua e può avere brutte reazioni. La Moric ha rassicurato i fan, dicendo che ora sta bene e che si è trattato solo di una brutta giornata, fortunatamente conclusa nel migliore dei modi.

