Nuovo look per un ex ballerino di Amici: lo scatto su Instagram fa impazzire i follower. Dietro il cambiamento un motivo ben preciso

Look curioso e inaspettato quello sfoggiato da un noto ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Sui social è comparsa una foto in cui, insieme a suo fratello, esibisce un colore di capelli tutto nuovo. L’ex alunno della scuola più famosa d’Italia in questione è Andreas Muller, da qualche mese al centro dei rumors per la storia d’amore con una delle insegnanti della trasmissione. Il post ha scatenato la curiosità dei follower. Nella foto insieme a suo fratello Alessio, fresco di maturità, racconta a cosa sia dovuto questo cambiamento.

Potrebbe interessarti anche:

L’ex ballerino di Amici, Andreas Muller, sfoggia un nuovo look. Cosa c’è dietro?

Dietro in cambiamento di look di Andreas ci sono proprio suo fratello Alessio e la famigerata maturità. Il voto con cui quest’ultimo avrebbe chiuso la carriera scolastica è stato oggetto di scommessa, come si legge dal post. Scommessa ovviamente persa del noto ballerino, che ha subito messo in mostra il nuovo colore di capelli che hanno dovuto fare entrambi. I follower si sono scatenati e il successo è stato sorprendente. Non certo inaspettato, considerata la bellezza fortemente apprezzata dalle fan. I like hanno superato soglia 60mila e numerosissimi commenti hanno invaso la pagina Instagram del ballerino.

Chissà cosa ne penserà invece la sua dolce metà di questo look tutto nuovo. Una cosa è certa, i due si mostrano felicemente innamorati. Venuti allo scoperto ida qualche mese, i due condividono la passione per la musica e si stanno rendendo protagonisti di numerosi successi discografici. La coreografia di uno dei pezzi più in voga del momento, coreografata dai due, è già diventata virale. Ora non ci resta che attendere il prossimo successo di Marco Mengoni, di cui ancora insieme saranno protagonisti.

Per rimanere aggiornato su tutte le ultime news e su tutte le notizie dal mondo dello spettacolo e del web CLICCA QUI