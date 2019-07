Programmazione autunno inverno 2019-2020, palinsesti Rai: i primi rumors e le anticipazioni.

Se i palinsesti TV di Mediaset sembrano essere piuttosto chiari, quelli della RAI sono ancora un po’ nebulosi anche se, dai primi rumors, sembra che ci siano tante novità ma anche tanti grandi assenti.

Rai 2019-2020, palinsesti: nuovi programmi e cosa sapere

La RAI per la nuova stagione autunno inverno 2019/2020 ha infatti ancora molti nomi in ballo e programmi da decidere se realizzare oppure no. Infatti è probabile che torni Fiorello in RAI da novembre, ma con un programma tutto suo anche se ancora non si sa quali saranno i contenuti. Carlo Conti invece rimane alla guida di Tale e Quale Show e Domenica In sembra rimanere, ancora una volta, tra le mani di Mara Venier. Tra le novità pare che ci sarà anche Gigi D’Alessio nei panni di conduttore per uno show tutto nuovo del quale però non si sta nulla. Simona Ventura potrebbe poi tornare fissa in RAI dopo il successo di Quelli che il calcio è la conduzione di The Voice con la Domenica Sportiva.

Per quanto riguarda poi la conduzione del prossimo festival di Sanremo accanto a nomi che stanno circolando in maniera insistente come Alessandro Cattelan spunta il nome di Amadeus nome che però circola in realtà già da moltissimi anni e che non sia mai concretizzato.

Nel palinsesto però ora come ora manca il nome di Antonella Clerici una figura importante di riferimento sempre per la RAI che, dopo aver abbandonato la Prova del cuoco, e aver condotto una stagione di Portobello, pare che per la prossima stagione non sarà convocata. Almeno per il momento: si tratta infatti soltanto di anticipazioni dei Palinsesti Rai e per sapere tutta la verità dovremmo aspettare fra qualche mese, agosto o settembre

