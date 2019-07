Concerti Fabrizio Moro 2019-2020: nuove date del tour in giro per l’Italia, cosa saperee biglietti.

Fabrizio Moro è un cantante poliedrico e amatissimo da tutti. Ogni canzone realizzata dall’artista Romano diventa una hit di successo: tutti si ricorderanno infatti brani come “Pensa” che, nonostante abbia ormai qualche anno è una delle hit più famose e storiche di Fabrizio Moro, indimenticabile. I fan saranno entusiasti di sapere che, dopo i 4 concerti annunciati per ottobre nei palasport di Acireale, Roma e Milano, da novembre Fabrizio Moro partirà per un tour in tutta Italia.

Date Fabrizio Moro Tour 2019: cosa sapere

Figli di Nessuno Tour 2019 quindi comincerà da novembre e prenderà ufficialmente il via il 13 novembre, per arrivare in tutti i più famosi Palazzetti e Teatri italiani riuscendo così a realizzare il sogno di molti fan di vedere Fabrizio Moro dal vivo con questro straordinario ultimo album. Le date fino ad ora confermata vedono Fabrizio Moro suonare a Firenze, Brescia, Bologna, Torino, Cremona, Cesena, Senigallia, Pescara, Napoli, Bari, Brindisi, Varese, Montecatini e Lugano. Il tutto per una serie di date che vanno a coprire dal 13 novembre al 18 dicembre, ma non è escluso che a queste date se ne aggiungano altre!

Biglietti Fabrizio Moro concerti 2019-2020

Intanto se avete deciso di andare a vedere Fabrizio Moro in concerto cerchiamo di capire dove, come e quando si possono comprare i biglietti. I biglietti per il concerti di Fabrizio Moro sono disponibili da mercoledì 3 luglio su TicketOne e da mercoledì 10 luglio nelle prevendite abituali e nei punti vendita classici. Intanto Fabrizio Moro è in radio con la nuova versione del suo brano Figli di Nessuno, Amianto, insieme con Anastasio. L’album Figli di Nessuno è il decimo di Fabrizio Moro e, dopo due anni di silenzio dall’uscita di Pace, il cantante è tornato senza abbandonare il suo modo di esibirsi e di cantare molto diretto schietto e senza filtri raccontando a suo modo tutta la realtà che ci circonda.

