Sono stata fino alle 3 di questa mattina a montare un video con tutti i nostri momenti insieme e ancora c’è ne sarebbero tantissimi altri, questo perché per 2 anni sei stata sempre con noi. OVUNQUE. Ma non voglio che le persone piangano, devono ricordarti con il sorriso. Sei stata con noi ovunque. hai preso 1000 treni, aerei, viaggi lunghissimi in macchina, sei stata a sfilate di moda ad eventi a vedere tutte le partite di basket anche se non potevi entrare …ovunque purché fossi con noi. È passata una settimana e ci manchi tantissimo sai?! Mi manca quando mi venivi a svegliare russandomi in faccia 😂 mi mancano le feste che facevi quando rientravamo a casa facendoti le scale in un secondo, mi manca mangiare con quegli occhi che mi guardavano elemosinando la qualunque perché avresti mangiato tutto, mi mancano le corse per casa quando volevi giocare, fare gli unboxing con te perché eri curiosissima, mi manca fare colazione insieme, le pulizie di casa e i tuoi litigi con l’aspirapolvere, mi manchi tra i piedi, perché qualsiasi cosa noi facessimo te eri attaccata a noi anche in bagno 😂 mi manchi mentre siamo in viaggio in macchina mi manca abbracciarti e tenerti con me sul divano vederti accoccolata a fede… ci manchi in ogni attimo. non pensavo di piangere così tanto è come se mi avessero portato via una parte di me. Indescrivibile, ma porterò con me il ricordo bellissimo che mi hai lasciato. Ricordo ancora quando quella mattina del 20 luglio dell’anno scorso sei scesa con me alle 6:30 della mattina per prendere il test di gravidanza. Sei stata la prima a saperlo. Sei sempre stata al mio fianco e sono sicura che continuerai a farlo. Grazie per tutti i momenti indimenticabili che ci hai lasciato per le risate che ci hai fatto fare con quel visino buffo, per averci strappato un sorriso anche nei momenti no, per averci insegnato cosa significa amarsi incondizionatamente. Custodirò dentro il mio cuore tutti questi splendidi ricordi piccola mia . Resterai per sempre la mia, la NOSTRA piccola bambina pelosa. Ciao amore mio ❤️ #Lamiabambinapelosa #micompaneradeviaje #Olly