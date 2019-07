L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano si lascia andare a delle parole davvero pesanti nei confronti di Giulia Cavaglia ed Angela Nasti.

Quest’edizione appena trascorsa di Uomini e Donne è stata davvero sorprendente e piena di clamorosi colpi di scena. A partire dalla novità della scelte. Dapprima nel castello con relativa festa di fidanzamento. Ed, in seguito, in diretta. Ma non solo. Perché mai come quest’anno, sono stati tantissimi i tronisti che hanno avuto la possibilità di potersi sedere su quella famosa e tanto agognata sediolina rossa. E di poter scegliere, quindi, il compagno o la compagna della loro vita. C’è chi, tuttora, vive una fantastica storia d’amore. Come nel caso di Irene Capuano e Luigi Mastroianni. O tanti altri. E chi, invece, ha visto ‘frantumarsi’ il suo fidanzamento in pochissimi giorni. Parliamo, infatti, di Giulia Cavaglia ed Angela Nasti. Ed è proprio su di loro che Irene, attuale fidanzata del buon Mastroianni, ha qualcosa da dire al riguardo.

Uomini e Donne, Irene senza freni su Angela e Giulia su Instagram

Le due troniste di Uomini e Donne non sono state affatto fortunate. Tutti, infatti, conoscono perfettamente la loro storia. La relazione di Angela Nasti con Alessio Campoli è naufragata dopo dieci giorni di frequentazione. Le motivazioni non sono state abbastanza chiare. Eppure, sembra che, dietro a questa decisione, ci sia un repentino cambio d’atteggiamento da parte del romano. Differente, invece, è stata la situazione di Giulia Cavaglia. Dopo aver scelto Manuel Galiano, la sua relazione è terminata in seguito ad insistente voci su un suo presunto tradimento ad Ibiza. Ecco. È proprio su queste due questioni che Irene Capuano, ex corteggiatrice ed attuale fidanzata di Luigi Mastroianni, ha voluto esprimere la sua opinione su Instagram. In seguito ad alcune domande fatte dei suoi followers, ecco cosa dichiara la giovane romana:

Da come si può chiaramente leggere quindi, la fidanzata di Mastroianni si lascia andare a delle considerazioni davvero pesanti. In particolare su Giulia. Cosa dovrebbe venire fuori?

