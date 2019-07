La cestista Valentina Vignali si immortala con la giacca completamente aperta: sotto non ha nulla, è nuda, ma un altro particolare colpisce tutti.

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Valentina Vignali non smette mai di stupire i suoi followers. È sempre stata, infatti, solita pubblicare degli scatti davvero fenomenali, ma ultimamente si sta davvero superando. Pochissime ore fa, la giovane cestista ha condiviso su Instagram una foto davvero mozzafiato. In cui offre, senza alcun dubbio, una versione completamente inedita di sé stessa. Con un look completamente stravolto e una giacca aperta, che lascia intravedere la sua scollatura, Valentina colpisce tutti. Anche se, dopo cotanta bellezza, c’è un altro particolare a catturare l’attenzione dei suoi followers. Volete sapere quale? Vi accontenteremo subito.

Valentina Vignali, la giacca aperta mostra la sua scollatura: un particolare rimbalza

Dopo essersi mostrata completamente nuda in vasca da bagno, continuano gli scatti mozzafiato di Valentina Vignali. Pochissime ore fa, infatti, l’ex gieffina ha sorpreso tutti i suoi numerosi ed affezionati fan con una foto davvero fenomenale. E che, come dicevamo precedentemente, offre una versione di sé davvero inedita. Con una lunga parrucca blu e una giacca di jeans completamente aperta e che, tra l’altro, sottolinea la mancanza di reggiseno, la giovane cestista si mostra ai suoi fan. Quello che, però, cattura l’attenzione di tutti i suoi followers è un altro particolare. Perché, da come si può vedere dallo scatto in questione riproposto in alto, la Vignali si lascia fotografare in un reparto di un supermercato di surgelati. Alle sue spalle, infatti, si nota chiaramente di celle frigorifero con all’interno del pesce congelato. Ecco. È proprio questo il dettaglio che non passa inosservato ai suoi fan. E che, con una spiccata nota ironica, non perde occasione per farglielo notare.

