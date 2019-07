L’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti è stata duramente attaccata per un ‘particolare’: ecco la risposta della giovane influencer alle pesanti critiche.

È stata una delle troniste più incredibile e pazzesca della passata edizione di Uomini e Donne. Nonostante la sua giovane età, Angela Nasti è riuscita a farsi apprezzare dai sostenitori del programma in pochissimo tempo. Complici di tale successo, ovviamente, la sua simpatia, battuta sempre pronta e, soprattutto, la sua smisurata bellezza. Perché, in effetti, la giovane napoletana è davvero bellissima. Lo testimoniano, infatti, le numerose foto che, quotidianamente, pubblica su Instagram. Come quella di pochissime ore fa. Che, però, è stata immediatamente bombardata di accuse e critiche. A cui, ovviamente, non è affatto mancata la risposta di Angela. Ecco cos’è accaduto.

Angela Nasti, critiche ed accuse su Instagram: la sua risposta è da applausi

Non è assolutamente la prima volta, purtroppo, che Angela Nasti è stata ‘vittima’ di accuse e critiche su Instagram. Soprattutto, dopo la fine della sua storia d’amore con Alessio Campoli, ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché sua ‘scelta’, la giovane influencer ha ricevuto tantissimi commenti di disapprovazione e di dissenso. A cui, come dicevamo, ha saputo e voluto sempre rispondere in prima persona. Pochissime ore fa, è accaduto una situazione molto analoga. Proprio ieri, infatti, le sorella Nasti sono partite alla volta di Creta, isola greca. E così, la giovane Angela ha voluto mostrarsi ai suoi followers in bikini. Che dire? Fisico e curve mozzafiato. Eppure, c’è chi la critica pesantemente sul suo aspetto esteriore:

Da come si può leggere quindi, ciò che viene ‘recriminato’ ad Angela è un fantomatico uso inappropriato della chirurgia estetica. Secondo l’utente in questione, infatti, è davvero inammissibile che, a 19 anni, Angela sia ricorsa ad interventi di chirurgia. Non è tardata la reazione di Angela. Che, come al solito, ha risposto per le rime.

