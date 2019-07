L’ultima foto Instagram di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser è senza alcun dubbio davvero bollente: l’argentina è, infatti, completamente nuda.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La loro relazione, com’è noto a tutti, è nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Entrambi concorrenti della seconda edizione del programma, hanno subito iniziato a legarsi. Fino a quando, una volta lasciato in diretta Francesco Monte, la bella argentina si è completamente lasciare andare tra le braccia del bel ciclista. Da quel momento sono passati quasi due anni. Eppure, non si sono più lasciati. Anzi, da come appare sui social, sembrano essere più innamorati ed affiatati che mai. Lo testimonia, tra l’altro, anche l’ultima foto, pubblicata dal giovane Moser sul suo account Instagram. Uno scatto davvero ‘bollente’, ammettiamolo. Perché? Cecilia è completamente nuda.

Potrebbe interessarti anche:

Cecilia ed Ignazio, la foto ‘bollente’ su Instagram: lei è nuda

Non si separano mai la giovane Rodriguez e il buon Moser. I due ‘piccioncini’, infatti, stanno sempre insieme. Godendosi, così, appieno la loro fantastica storia d’amore. Sono entrambi giovani, belli e, soprattutto, innamorati. Lo testimoniano, infatti, i numerosi scatti social presenti sul profilo Instagram di tutti e due. Una delle ultime foto condivise dal giovane Moser e che, com’è nostro solito fare, abbiamo riproposto in alto, però, ha catturato l’attenzione di tutti. Da come si può vedere dallo scatto in questione, quindi, entrambi sono in bagno. Probabilmente, intenti a prepararsi per una fantastica serata insieme. Eppure, ciò che manda su di giri tutti i loro followers è un dettaglio davvero pazzesco. Cecilia, infatti, è completamente nuda. Certo, nulla di scandaloso. Perché, ovviamente, l’argentina ha preferito coprirsi la sua prosperosa scollatura con entrambe le braccia. Eppure, gli occhi dei suoi followers non possono fare altro che guardare lì. Anche perché, ammettiamolo, è davvero impossibile spostare lo sguardo altrove, no?

Per ulteriori news su Cecilia ed Ignazio –> clicca qui