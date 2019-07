È tempo di vacanza: anche Diletta Leotta si concederà un po’ di tempo di relax e lo farà con un persona davvero speciale, ecco di chi si tratta.

Questa stagione lavorativa è stata davvero molto impegnativa per la bella Diletta Leotta. Dapprima alla conduzione de Il Contadino Cerca Moglie. In seguito, al timone di Diletta Gol. Ed, infine, a capo di un programma radiofonico. Ma non è affatto finita qui. Perché, nel frattempo, la bella catanese è stata testimonial di un’importante campagna pubblicitaria. Ed, infine, paladina di alcune interviste davvero incredibile. Insomma, vi avevamo avvertito, una vita lavorativa davvero frenetica. E sembra che, ben presto, ci siano grosse novità in arrivo. Per questo, per godersi appieno questa nuova esperienza, è necessario una bella vacanza. Siamo a Luglio, d’altronde. È più che giusto. E così, anche la nostra Diletta, la farà con una persona davvero speciale. Ecco di chi parliamo.

Diletta Leotta partirà in vacanza proprio con lui: ecco chi è

Se dal punto di vista lavorativo, Diletta Leotta sta vivendo un periodo davvero fantastico. Non si può dire altrettanto della sua vita sentimentale. Sembra proprio, infatti, che la sua relazione con Matteo Mammì sia terminata. Dopo quasi quattro di relazione, sembra essere giunta la parola fine. Perciò, la bella giornalista catanese trascorrerà le vacanze estive da sola? Assolutamente no. Certo, in questi giorni, corre voce di un ipotetico flirt con Gian Enrico Gilardi. Andrà con lui, quindi? No e ancora no. Anzi, la bella Leotta passerà le vacanze con una persona davvero speciale per lei. Di chi si tratta? La risposta è semplice. Parliamo del primo amore di una figlia: il papà. Come riportato dal settimanale Gente, infatti, la giornalista catanese è pronta per partire con lui. Il risultato è, senza alcun dubbio, scontato. Sarà davvero indimenticabile questa vacanza.

