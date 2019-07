Festival Sanremo 2020: chi sono i possibili conduttori della nuova edizione della kermesse del Teatro Ariston.

Manca ancora diverso tempo all’inizio del Festival di Sanremo 2020, eppure la Rai non si ferma mai e sta lavorando alla ricerca del nuovo conduttore della kermesse sanremese. I rumors in queste ore sono svariati e tra i nomi che sono saltati fuori ci sono quelli di Alessandro Cattelan, Albano e Mina e Amadeus.

Festival Sanremo 2019: tutti i possibili conduttori della kermesse

Per quanto riguarda la presenza di Mina, come avevamo già spiegato in passato era venuto fuori che la cantante, che non compare in tv ormai da moltissimi anni, potesse occuparsi della direzione artistica. Claudio Baglioni quindi non ci sarà e il timone del grande festival di Sanremo per ora è senza capitano. Amadeus è un nome che è tornato in auge, esattamente come ogni anno e, effettivamente, per il conduttore sarebbe un ottimo modo di coronare una carriera lunghissima nel mondo della televisione. Alessandro Cattelan storico dj di Radio Dj e conduttore televisivo del suo talk EPCC -e poi c’è Cattelan – di Sky non ha smentito il rumor che riguarda la sua possibile presenza al Festival di Sanremo 2020 come conduttore. Anzi, ha dichiarato che se ne sta parlando. Sicuramente la sua presenza sul palco sarebbe segno di una grande innovazione e di uno sguardo rivolto al futuro ai giovani con una conduzione nettamente meno imbellettata rispetto a quella a cui siamo stati abituati negli ultimi anni con personaggi del calibro di Carlo Conti, Maria De Filippi e in ultimo Claudio Baglioni. A oggi però ovviamente queste sono soltanto delle ipotesi e non si sa che cosa avrà deciso di fare la RAI per quanto riguarda il Festival di Sanremo che, lo ricordiamo, inizierà sicuramente a febbraio 2020, ma le date di messa in onda del programma ancora non sono state rese note. Per quanto riguarda invece il rumors su Albano, questo nuovo ipotesi di conduttore è piuttosto particolare. Lui stesso ha dichiarato che gli piacerebbe condurre Sanremo, ma se vede qualcuno al suo fianco questa è Mina: “Faremo un botto pazzesco” avrebbe dichiarato il cantante al settimanale Oggi.

