Francesca De André e Gennaro Lillio parteciperanno a Temptation Island Vip? Una domanda che si pongono in tanti dopo i vari rumors spuntati fuori dal web

Adesso, però, a quanto pare è arrivata la risposta secca, diretta, di Francesca. Ultimamente, infatti, l’ormai ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso parlato in un’intervista a ‘Non succederà più’, programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ha detto.

Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip?

Per ora, ancora non sanno come chiamare la loro relazione. Non sanno che nome dargli. E’ nato tutto all’interno di un reality. In una situazione particolare, insomma. Tra l’altro, ricordiamo, Francesca era fidanzata con Giorgio quando si avvicinava a Gennaro Lillio. C’è stata una bella diatriba prima di arrivare ad una conclusione. Adesso stanno insieme, sì, ma è ancora difficile per entrambi dare un nome alla loro relazione. Per questo, quando si tratta di rispondere alla domanda: “Siete fidanzati?” la ragazza è andata un po’ in difficoltà.

Non sappiamo se parteciperanno a Temptation Island Vip. Non c’è ancora nessuna notizia ufficiale. Tuttavia, Francesca De André ha voluto rispondere a chi fa queste ipotesi: “Per ora, nessuno ci ha invitati”. Per cui, a meno di colpi di scena improvvisi, possiamo anche escludere la possibilità della loro partecipazione al programma. Poi, sappiamo bene che in queste situazioni tutto può cambiare molto facilmente.

Come vanno le cose dopo il Grande Fratello?

Ricordate quando Francesca De André veniva continuamente presa di mira per i suoi atteggiamenti all’interno della casa del Grande Fratello? Il web era continuamente in rivolta. E adesso che è uscita le cose non tendono a migliorare. Ultimamente, infatti, abbiamo registrato diversi commenti negativi che si ripetevano di continuo sul suo profilo Instagram. Insomma, non proprio il massimo per un personaggio pubblico. Tuttavia, va detto che la De André è una ragazza dal carattere molto forte e deciso ed ha sempre saputo come cavarsela quando si è trattata di persone che le puntavano il dito contro.

