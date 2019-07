L’ex concorrente del Grande Fratello 16 Ambra Lombardo ha fatto una confesisone choc sul suo passato: ecco cosa dichiara l’ex professoressa.

Ambra Lombardo è stata una delle concorrenti più sorprendenti del Grande Fratello 16. Entrata nella casa più spiata d’Italia da ‘fidanzata’, appena uscita dalla sua esperienza televisiva, ha deciso di interrompere tale frequentazione per aprire il suo cuore a Kikò Nalli, suo compagno di viaggio. Attualmente, infatti, i due continuano a vivere una fantastica storia d’amore. Della sua vita privata, purtroppo, sappiamo ben poco. Eppure, in una recente intervista, la bella professoressa di origine siciliane si è lasciata andare ad una confessione choc riguardante la sua vita passata. Ecco cosa dichiara al settimanale ‘Di Più’.

Grande Fratello 16 Ambra, racconto choc: “Ho subito violenze”

Non è tutto oro ciò che luccica. E lo sa bene Ambra Lombardo. Nonostante, infatti, l’ex gieffina si mostri, agli occhi di tutti, sempre sorridente e gioiosa, il suo passato nasconde un’amara verità. Quando aveva soltanto 26 anni, infatti, la giovane professoressa ha vissuto una storia d’amore davvero complicata. Il suo uomo, infatti, era solito a violenze fisiche e psicologiche. Ecco. È proprio questo il dramma che, in passata, ha vissuto l’ex concorrente del Grande Fratello 16. Una storia d’amore malata, insomma. A dichiararlo è la siciliana sulle pagine del settimanale ‘Di Più’. Dove, tra l’altro, spiega per filo e per segno cosa lei, durante questa relazione, è stata costretta a subire. Il suo uomo, infatti, era molto geloso. E proprio per questo motivo, quindi, era capace davvero di tutto. Arrivando, addirittura, a percuoterla, strattonarla e a rivolgerle accuse ed insulti davvero pesanti. Insomma, è a tutti gli effetti una storia di violenze fisiche e psicologiche. Fortunatamente, Ambra è riuscita ad uscirne. Nonostante, infatti, l’ex gieffina non abbia denunciato il suo compagno, è riuscita a lasciarlo definitivamente.

