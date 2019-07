Anticipazioni Isola di Pietro terza stagione: cast, trama e nuovi personaggi in arrivo.

Con la conferma dei palinsesti Mediaset abbiamo scoperto che tornerà nel mondo delle fiction la terza stagione dell’Isola di Pietro con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce e Erasmo Genzini. Dalle anticipazioni sulla terza stagione dell’Isola di Pietro però sappiamo che ci sono anche tre new entry che andranno ad animare ancora di più la famosa fiction. Vediamo allora insieme tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Isola di Pietro: tutto sulla terza stagione

La terza stagione dell’Isola di Pietro vedrà sei nuovi episodi sempre con Gianni Morandi come interprete principale nei panni del medico Pietro Sereni. Anche questa volta i casi saranno sempre tanti, tutti da risolvere e non mancano anche storie d’amore tra i personaggi che renderanno il tutto molto più interessante. Le new entry sono tre, vedremo infatti:

Francesca Chillemi nei panni di Monica una ragazza invischiata in un caso da risolvere

Francesco Arca nel ruolo di Valerio Ruggeri il vice questore di Carloforte

Caterina Murino nei pane di Teresa la mamma di due ragazzi coinvolti nelle indagini che il protagonista cercherà di risolvere

Per quanto riguarda le anticipazioni della terza stagione dell’isola di Pietro sappiamo che è stata nuovamente girata in Sardegna, nell’isola di San Pietro. Le anticipazioni vedono come abbiamo detto un nuovo caso da risolvere e visto che il nuovo commissario di Carloforte Valerio Ruggeri interpretato da Francesco Arca sembra nascondere un segreto il mistero si infittisce. Tante saranno anche le problematiche da risolvere nei ragazzi implicati nel caso giallo che terrà viva l’attenzione sulla nuova stagione dell’isola di Pietro. La data di messa in onda ancora non è stata resa nota, ma sicuramente nei prossimi giorni sapremo qualcosa di più e noi di SoloGossip vi aggiorneremo.

