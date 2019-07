Coppie Temptation Island 2019: Jessica ed Andrea sono stati avvistati insieme subito dopo il programma: è vero? Ecco la verità di lei.

La nuova edizione di Temptation Island 2019 si sta rivelando davvero incredibile e ricca di colpi di scena. Le sei coppie, che hanno deciso di mettere a dura prova i loro sentimenti, non perdono mai occasione di poter regalare delle emozioni davvero soddisfacenti. A catturare maggiormente l’attenzione di tutti è la coppia formata da Jessica Battistello ed Andrea Filomena. I due, fidanzati da due anni, avrebbero dovuto sposarsi lo scorso 9 giugno. Ma, perso l’entusiasmo iniziale, la ragazza ha deciso di annullare le nozze. Il suo percorso all’interno dell’Is Morus Relais con il single Alessandro Zarino è notevole. Eppure, c’è chi dice che i due siano stati avvistati insieme subito dopo il programma. Ecco cosa dichiara la ragazza al riguardo.

Jessica ed Andrea di Temptation Island 2019 avvistati insieme: ecco le ultime dichiarazioni

Come dicevamo quindi, il percorso di Jessica Battistello con il single Alessandro Zarino non è passato inosservato. La giovane ragazza, infatti, si dice davvero molto presa dal bel napoletano. Eppure, c’è chi dichiara di aver avvistato Jessica in compagnia del suo fidanzato Andrea subito dopo la fine della registrazione del programma. Sarà vero? In effetti, anche in un nostro recente articolo vi avevamo parlato di tale segnalazione. A cui, inoltre, se ne aggiunge un’altra. Come svelato in un nostro articolo, infatti, sembra che la coppia sia andata a Temptation Island soltanto per notorietà. Per soldi, insomma. E che, quindi, tutto il loro percorso sia una farsa. Sarà vero? A rompere il silenzio è la diretta interessata. Che, in una recente Instagram stories, ha raccontato tutta la verità:

Da come si deduce quindi, sembra che, le segnalazione riportate in questi giorni, non siano affatto vere. Ma che, ovviamente, Jessica non può dire nulla al riguardo almeno finché la messa in onda di tutte le puntate non sia terminate. Voi da che parte state?

