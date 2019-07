Jovanotti live il 6 luglio 2019 a Lignano Sabbiadoro: la scaletta con le canzoni in programma per il Jova Beach Party.

L’attesa per il concerto di Jovanotti e per il suo tour estivo 2019, Jova Beach Party, è finalmente terminata. Questa sera, sabato 6 luglio 2019, si terrà la prima data del tour a Lignano Sabbiadoro nella Spiaggia Bell’Italia. I fan che accorreranno per vedere questo straordinario concerto sono tantissimi e l’attesa per quello che sembra essere un evento pazzesco è alle stelle. Molti fan si stanno soprattutto domandano quali sono le canzoni che Jovanotti canterà durante i suoi live e quindi come sarà composta la scaletta.

Jovanotti live a Lignano: scaletta e canzoni

Quali sono le canzoni in programma per il concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro durante la prima data del Jova Beach Party 2019? La scaletta di Jovanotti è stata resa nota oppure no? Purtroppo per i fan le notizie sulle anticipazioni riguardanti lo show del Jova Beach Party 2019 non sono buone. Non perché lo spettacolo non sarà pazzesco, ma perché vige ancora grande riserbo sulla scaletta del Jova Beach Party. Come se non bastasse, Jovanotti stesso ha dichiarato che le canzoni che canterà durante tutti questi appuntamenti cambieranno ogni volta. Una scaletta cangiante, sempre nuova per ogni appuntamento live con Lorenzo Cherubini che con questa decisione conferma di voler stupire e sorprendere sempre di più i suoi fan che lo hanno premiato in modo incredibile con tantissimi sold out in quasi tutte le date di questi concerti in spiaggia. Purtroppo quindi non possiamo darvi indicazioni precise sulla scaletta di Jovanotti anche se, come potrete immaginare benissimo da soli, molto probabilmente Jova canterà alcune delle canzoni storiche e altre invece tratte dal suo ultimo album e dalle ultime hit. Sentiremo quindi probabilmente Viva La Libertà, Ti porto via Con Me, L’Ombelico del mondo, Ragazzo Fortunato, Estate, Fango, Temporale…siete pronti al divertimento?

