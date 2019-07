Melissa Satta è in vacanza ad Ibiza: lo scatto hot in spiaggia ha mandato in visibilio tutti i suoi fan.

Riesce sempre a stupire i suoi fan: la sexy Melissa Satta mostra sui social le sue forme perfette. L’ex velina di Striscia la Notizia è reduce da alcuni rumors riguardo la sua vita privata ed ora si gode una meravigliosa vacanza ad Ibiza. condivide con i suoi 3,9 milioni di follower la sua quotidianità nell’isola più famosa ed amata dai VIP: ecco cosa ha pubblicato questa mattina di 6 luglio la bellissima modella…

Melissa Satta ad Ibiza: scatto hot in spiaggia, lato b in bella mostra

Belle come poche: Melissa Satta sta infiammando totalmente Instagram con i suoi scatti e le sue IG story. L’ex velina è in vacanza ad Ibiza e pochi minuti fa ha regalato uno scatto super hot ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram ☀️ #ibiza Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 6 Lug 2019 alle ore 4:18 PDT

La modella è reduce da alcuni gossip sulla sua vita privata: qualche giorno fa il settimanale Chi ha mostrato alcuni scatti di Melissa ed il suo ex, Kevin Boateng, con cui ha un figlio, insieme in Sardegna: non si sa se sia tornato il sereno tra loro due o se è un modo per rendere felice il loro piccolo. Se sono tornati insieme, lo capiremmo: come fa il calciatore a resistere a tanta bellezza?

