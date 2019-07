Categorie X Factor 2019: under uomini, under donna, gruppi e over. Ecco di chi si occuperanno i giudici.

Abbiamo da poco scoperto che i nuovi giudici di X Factor 13 saranno Sfera Ebbasta, Samuel dei Subsonica, Mara Maionchi, Malika Ayane, ma intanto nel mentre arrivano anche gossip, rumors e curiosità sulle categorie di cui si occuperanno i giudici tra under donne, under uomini, over e gruppi.

XF13, Sfera Ebbasta con le Under Donne? Le anticipazioni

I casting di X-Factor sono terminati: i giudici ora stanno affrettando i bootcamp e si è riuscito a scoprire anche quali saranno le categorie affidate ai giudici. Per ora è trapelato un solo rumors che riguarda il fatto che Sfera Ebbasta, molto probabilmente, si occuperà delle under donna, una categoria molto particolare e vedremo se il nuovo giudice di X-Factor 2019 sarà in grado di gestirle al meglio. L’anticipazione arriva dal sito BitchyF, ma l’articolo è stato rimosso: sarà stato un errore?

Categorie Giudici X Factor 2019

A questo punto è probabile che ci sia un cambio particolare con Mara Maionchi che si occuperà dei gruppi, cosa che non ha mai affrontato, Malika invece potrebbe occuparsi degli under uomini e Samuel degli over. Ovviamente queste sono soltanto delle supposizioni perché, a parte il rumors che riguarda la categoria affidata a Sfera Ebbasta per X-Factor 2019, sulle altre vige ancora il riserbo più assoluto.

Data inizio X-Factor 2019: casting, bootcamp, home visit e Live

Per quanto riguarda poi la data di inizio di X-Factor 2019, ancora non si sa nulla di preciso, ma molto probabilmente Sky rimetterà in onda il programma come sempre intorno ad ottobre per farlo terminare a dicembre, poco prima delle vacanze di Natale. I fan dello show targato Sky sono quindi in attesa anche perché quest’anno, a parte il pilastro Mara Maionchi, vedremo tutti i giudici nuovi e quindi sarà anche divertente capire come si sono approcciati agli aspiranti cantanti durante tutte le fasi dei casting, dei bootcamp, degli Home Visit e infine poi finalmente vedremo anche come andranno avanti I live e chi sarà il nuovo vincitore di X-Factor 2019 dopo Anastasio.

