Aida Yespica fa sognare i fan con uno scatto su Instagram: la showgirl è in topless, foto da capogiro.

Aida Yespica è una delle donne più desiderate dal pubblico maschile. Bellissima e super sensuale, la showgirl fa sognare i fan con i suoi scatti bollenti, soprattutto quando è in vacanza e indossa i suoi mini bikini, e magari si lascia andare a qualche balletto ‘hot’. Impossibile non apprezzare il corpo d capogiro e le forme esplosive della Yespica, che al Grande Fratello aveva fatto perdere la testa a Jeremias Rodriguez, e che nell’ultima foto postata su Instagram è davvero ‘esagerata’: vediamo perché.

Aida Yespica, foto in topless da urlo: fan in delirio

Aida Yespica si sta rilassando a Capri da qualche giorno, in compagnia del compagno, l’imprenditore napoletano Geppi Lama, e del figlio Aron, nato dalla relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari. Vacanza super per la showgirl venezuelana, che sta vivendo dei giorni di relax e divertimento, facendo molte uscite in barca, nel mare cristallino dell’isola dei Faraglioni. Ma il popolo di Instagram è rimasto a bocca aperta per l’ultima foto publicata da Aida, in cui la bella venezuelana ha davvero ‘esagerato’: volete sapere il perché?

In barca con Geppi, Aron ed altri amici, Aida si è lasciata fotografare in tutta la sua bellezza, ma soprattutto senza reggiseno. Solo con il pezzo inferiore del suo bikini, in topless, Aida fa impazzire i fan, se non fosse che la posa è di spalle, e dunque il suo seno esplosivo in realtà non si vede. Una brutta notizia per molti degli utenti che hanno commentato lo scatto, che invece le hanno simpaticamente chiesto di girarsi la prossima volta. Scherzi e commenti a parte, la foto della Yespica è comunque da capogiro, perché risulta sensuale e ‘hot’ anche se la modella è di spalle rispetto all’obiettivo, in quanto la sua bellezza è palpabile anche così.

