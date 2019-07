Temptation Island, Andrea Filomena parla del presunto accordo con la sua fidanzata Jessica Battistello: “Sarei un attore da Oscar”. Ecco le sue parole.

La nuova edizione di Temptation Island tiene incollati alla tv, come sempre, milioni di telespettatori. Le avventure delle sei coppie appassionano i fan. Ma c’è una coppia che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe fingendo per soldi. Si tratta di quella formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena. Per alcuni, tra cui Dagospia, la coppia si sarebbe accordata per andare nel programma solo per soldi e visibilità. Dopo la smentita di Jessica, arriva anche quella del suo fidanzato Andrea. Ecco cosa ha postato nelle sue Instagram Stories.

Temptation Island, Andrea smentisce il suo accordo con Jessica: “Le mie erano lacrime vere”

L’accusa di essersi accordati prima di partecipare al programma non è andata giù a Jessica e Andrea. Che nonostante non possano svelare nulla di come sia finita tra loro, hanno deciso di rispondere a tutte le chiacchiere che negli ultimi giorni li riguardano. Questo è il lungo sfogo di Andrea, postato qualche ora fa nelle sue Instagram Stories:

Il concorrente non solo smentisce alcuni avvistamenti di lui insieme alla sua fidanzata, ma si sofferma sulla sincerità delle sue lacrime e della sua sofferenza all’interno del programma. Andrea infatti è uno dei concorrenti maggiormente ‘colpiti’ nel programma, per via del forte interesse dalla sua fidanzata Jessica nei confronti del single Alessandro. Insomma, nonostante non abbia potuto dire di più su come sia finita nella trasmissione, Andrea smentisce categoricamente le voci di un accordo con la sua fidanzata. Cosa che, nelle ultime ore, ha fatto anche il conduttore del programma, Filippo Bisciglia, chiedendo al pubblico di fidarsi del programma e non seguire le ‘chiacchiere’. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda?

