Barbara D’Urso Instagram: la presentatrice pubblica foto in costume salutando i suoi followers, ma piovono critiche su di lei.

Tempo di vacanze per l’inarrestabile Barbara D’Urso. Dopo l’onnipresenza su Canala 5 tra Pomeriggio Cinque, Live-Non è la D’Urso e Grande Fratello, sono arrivate le meritate ed attese ferie per la presentatrice.

Ovviamente, non poteva non condividere alcuni momenti del suo viaggio con i suoi followers di Instagram. Ma non tutto è andato per il verso giusto. Dato che molti utenti si sono scagliati contro Barbara D’Urso. Ecco il motivo.

Barbara D’Urso Instagram: foto in costume, ma piovono critiche

Barbara D’Urso annuncia che si trova al mare ma che le vacanze dureranno poco perchè ben presto tornerà in TV. Ed è proprio questo annuncio che ha scatenato i commenti di alcuni haters che le hanno “consigliato” di restare in vacanza e di non tornare più in televisione. In più, altre critiche sono arrivate perché Barbarella in foto al naturale appare completamente diversa dal piccolo schermo, complice il make-up e le luci degli studi televisivi. Insomma, non proprio commenti carini nei confronti dell’irriverente presentatrice.

