Lutto nel mondo di Disney Channel, il giovanissimo Cameron Boyce è morto questa notte a soli venti anni. Scopriamo cosa è successo.

Una tragica notizia ha scosso il mondo di Diseny Channel. Cameron Boyce, uno dei volti più noti del canale per ragazzi, è morto questa notte. È stata ABC a dare per prima la notizia, nella notte tra sabato e domenica. Notizia confermata dalla famiglia del ragazzo, che ha dichiarato che Cameron si è spento a causa di una crisi. La giovane star era in cura per alcuni problemi di salute, che hanno subito complicazioni nelle ultime ore. I fan di Cameron sono senza parole, e stanno esprimendo il loro dolore sui social del ragazzo.

Cameron Boyce si è spento questa notte a soli 20 anni. L’improvvisa morte del giovane attore ha letteralmente sconvolto i fan, che lo seguono da tantissimi anni. Cameron ha debuttato a soli 9 anni, ma il grande successo è arrivato grazie a ‘Jessie‘ e a ‘Descendants’, serie tv che l’hanno reso uno dei volti più amati dal pubblico Disney. Un pubblico che in questo momento esprime tutto il suo dolore sui social del ragazzo, specie sul suo profilo Instagram, che conte ben 8,5 milioni di followers. Non sono stati resi noti i dettagli dei problemi per cui Cameron era in cura. La famiglia si è limitata a dire che la star è spirata nel sonno in seguito a una crisi. E dopo la richiesta di privacy per affrontare un momento così doloroso, ha aggiunto: “Il mondo è senza una delle sue luci più brillanti, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di chi lo amava”.

