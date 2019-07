Claudia Nargi Instagram: la sorella di Federica Nargi pubblica un video hot mentre si trova ai fornelli e incanta i suoi followers.

Claudia Nargi è la sorella maggiore della bellissima Federica Nargi, ex velina e moglie del calciatore Alessandro Matri. La ragazza, a differenza di Federica, è lontana dal mondo dello spettacolo. Ma il suo profilo Instagram è un vero e proprio show. Già, perché Claudia Nargi è davvero bellissima ed è anche la conferma che buon sangue non mente. Gli scatti che ritraggono le due sorelle insieme, infatti, sono quelli che raccolgono più consensi tra i followers.

Recentemente Claudia Nargi ha deliziato i suoi 143 mila seguaci con un video davvero hot che ha infiammato Instagram.

Claudia Nargi Instagram: la sorella di Federica Nargi hot ai fornelli

Nel video appare la Nargi mentre si trova ai fornelli e comunica ai suoi followers il piatto che andrà a cucinare. Ma la particolarità sta tutta nell’outfit. Claudia, infatti, indossa una canotta molto aderente e scollata. Naturalmente, l’occhio di tutti è caduto proprio sulla sua super scollatura. Come possiamo notare dai commenti, Claudia Nargi è molto apprezzata per la sua bellezza come sua sorella Federica: Capelli lunghi e scuri, occhi grandi, sorriso identico. I followers fanno quasi fatica a distinguerle nonostante i sei anni di differenza.

Visualizza questo post su Instagram Scusate ma erano davvero una delizia😜 Un post condiviso da Claudia Nargi (@claudianargi) in data: 1 Lug 2019 alle ore 2:21 PDT

