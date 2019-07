Elisa Isoardi La Prova del Cuoco: bellissima novità per la prossima stagione, ci sarà lui al fianco della conduttrice per aiutarla nella gestione della trasmissione

Elisa Isoardi sta per partire con una nuova stagione de La Prova del Cuoco e lo farà con al suo fianco un co-conduttore. Ebbene sì, accanto alla Isoardi ci sarà un’altra figura che il pubblico imparerà ad apprezzare giorno dopo giorno. In un primo momento, tutti avevano pensato a Gianfranco Vissani, molto amico della conduttrice. E invece no…

Elisa Isoardi La Prova del Cuoco: chi la affiancherà

Elisa Isoardi potrebbe condurre la nuova edizione della trasmissione con Claudio Lippi. Lo riporta TvBlog: lo showman, all’età di 74 anni, avrebbe vinto il ballottaggio con il collega Sergio Masciarelli. Ecco, quindi, che con molta probabilità lo ritroveremo al fianco della Isoardi nella trasmissione di cucina più seguita in Italia.

Gossip: come va in amore?

Sappiamo tutti che è finita con Matteo Salvini. Ed è finita per uno dei motivi più classici di sempre: lui aveva poco tempo per lei. Evidentemente, la Isoardi aveva bisogno di un uomo un po’ più presente. “Il motivo della fine è il tempo: ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni. Di tempo per me ne restava davvero poco. Così, alla fine, ho capito che era arrivato il momento di andare avanti”, queste le sue parole in una recente intervista.

Il gossip parla chiaro: al nome del nuovo fidanzato di Elisa dovrebbe rispondere Alessandro Di Paolo, importante produttore che è stato fotografato con la conduttrice in più di un’occasione. I paparazzi li hanno ripresi mentre uscivano da un hotel in cui avevano passato tutta la notte. Insieme o in letti separati? Forse non lo sapremo mai. Per il momento, sappiamo che ancora non c’è niente di ufficiale nella vicenda. Per cui, in realtà, non possiamo parlare di nuovo fidanzato vero e proprio per la bella presentatrice.

