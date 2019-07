Ludovica Valli ritrova l’amore: l’ex tronista ha un nuovo fidanzato

Ludovica Valli ritrova l’amore: l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato tramite le IG story di avere una nuovo fidanzato.

Il pubblico di Uomini e Donne ricorderà il trono di Ludovica Valli: la giovane emiliana scelse Fabio Ferrara ed insieme al napoletano partecipò a Temptation Island. La loro storia non ha avuto un lieto fine: poco dopo la partecipazione al reality i due si sono lasciati ed ognuno ha preso la sua strada. Ludovica è stata fidanzata con Federico, un personal trainer, e da poco anche la loro storia è giunta ai titoli di coda. L’ex tronista sogna di costruirsi una famiglia ed oggi, domenica 7 luglio, ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita privata tramite le iG story.

L’ex tronista ha una nuova fiamma: Ludovica Valli ha avuto una serie di storie travagliate che non hanno avuto un lieto fine. Tutti l’hanno conosciuta quando nel 2016 si è seduta sul trono di Uomini e Donne: da quel giorno è diventata un influencer molto seguita sui social.

Oggi tramite le IG story ha confidato ai suoi follower un piccolo segreto riguardo la sua vita privata. Ludovica ha ritrovato l’amore: ai suoi fan ha rivelato di avere una nuova fiamma. “Sto vedendo una persona”, ha dichiarato. L’ex tronista ha però voluto rendere note anche le sue intenzioni: vuole andarci piano con il suo nuovo compagno dato che non sopporterebbe nuove ipotetiche rotture.

