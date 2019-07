Filippo Magnini è stato protagonista di un gesto eroico mentre era al mare: ecco cosa ha fatto il nuotatore.

Filippo Magnini è sicuramente uno degli atleti che ha scritto la storia del nuoto in Italia. Due volte campione del mondo nei 100 stile libero, ha anche avuto un ruolo non da poco nel mondo del gossip, per la sua lunga e controversa storia d’amore con la collega Federica Pellegrini. Ora Magnini è tornato a sorridere con Giorgia Palmas e proprio mentre era in vacanza con lei si è trovato a diventare eroe per un giorno: ecco cosa ha fatto.

Filippo Magnini salva un bagnante in mare: il gesto eroico dell’ex nuotatore

Filippo Magnini e Giorgia Palmas continuano la loro storia d’amore. I due sono uniti e affiatati e non hanno mai nascosto di pensare al matrimonio e, perché no, anche ad allargare la famiglia, anche se l’ex velina è già mamma di una bimba di 10 anni, Sofia, avuta dalla relazione con Davide Bombardini. Mentre la coppia era in vacanza in Sardegna, l’ex nuotatore è stato protagonista di un gesto davvero eroico, perché ha salbvato la vita a un bagnante: ma andiamo con ordine.

Il fatto, come raccontato dal settimanale ‘Chi’, è avvenuto nella località di Cala Sinzias, nel cagliaritano, dove i due stavano tranquillamente facendo un bagno. Improvvisamente un uomo è stato colto da un malore mentre nuotava per recuperare un materessino a forma di cigno. Immediate le richieste di aiuto degli amici della vittima, che hanno sollecitato l’intervento dei bagnini. Fortunatamente anche Magnini ha assistito alla scena e si è precipitato verso il bagnante in difficoltà, tenendolo a galla fino all’arrivo dei soccorsi. Un gesto davvero eroico quello del nuotatore, che ha letteralmente salvato la vita all’uomo. E a chi lo ringraziava e si complimentava con lui per il salvataggio, Filippo ha risposto di aver semplicemente fatto il suo dovere.

