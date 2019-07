Giulia Salemi avvistata poche ore prima della rottura con Francesco Monte: l’incredibile retroscena raccontato dall’ex gieffina Lidia Vella.

L’improvvisa rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi ha sconvolto i fan. In tanti hanno parlato della fine della relazione iniziata nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche il diretto interessato, Francesco, si è lasciato andare a un lungo sfogo qualche ora fa, dove ha messo in chiaro molte cose sulla complicata vicenda. Ma qualche ora fa, un nuovo retroscena sulla questione l’ha dato Lidia Vella, ex concorrente del GF, che nel programma radiofonico Non succederà più di Giada Miceli, ha rivelato di aver visto la Salemi qualche giorno prima della separazione da Monte. Ecco i dettagli dell’incontro.

Giulia Salemi avvistata poche ore prima della rottura con Francesco Monte: “Era nera”

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati. Che ci sia lo zampino della bellissima Isabella De Candia? Per Monte no: i due si sono conosciuti dopo la fine della relazione con la Salemi. Quel che è certo e che i fan della coppia devono rassegnarsi. Ma un nuovo curioso retroscena ci è stato fornito da Lidia Vella a Radio Radio, dove ha raccontato di aver visto Giulia qualche giorno prima della rottura con Monte. L’ex gieffina racconta di aver trovato la Salemi con un umore nero, triste ed arrabbiata. Ma solo qualche giorno dopo ha capito il motivo, quando è stata ufficializzata la notizia della loro separazione. Ma LidIa ha rincarato la dose, sostenendo che non ha mai creduto molto nei sentimenti dell’ex tronista pugliese: “Lui è stata con lei solo per comodità; è triste ma l’ho sempre pensato”. Insomma, ancora un’opinione non proprio ‘positiva’ nei confronti del bel Monte, che ha però dichiarato di essersi lasciato con Giulia di comune accordo, parlandone, a causa dell’incompatibilità. E voi, che idea vi siete fatti?

