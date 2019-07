Guendalina Tavassi, doccia super sexy in vacanza: la foto su Instagram fa impazzire i fan dell’ex gieffina.

Guendalina Tavassi è davvero molto amata e seguita su Instagram. La sua bellezza da bomba sexy e la sua naturale simpatia e autoironia, fanno di lei un personaggio che esprime positività e strappa spesso un sorriso. In particolare i suoi siparietti con il marito Umberto D’Aponte, che più volte è intervenuto in sua difesa contro gli haters, sono sempre molto divertenti, e le sue foto sexy fanno boom di like e commenti. Anche l’ultimo scatto pubblicato su Instagram non ha fatto eccezione e ha ottenuto tantissimi riscontri positivi.

Guendalina Tavassi, doccia sexy e fan in delirio

Guendalina Tavassi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sull’isola di Ischia, insieme al marito e ai figli, in compagnia anche di alcuni parenti e amici. Le storie di Instagram dell’ex gieffina la ritraggono sorridente e felice con il marito Umberto D’Aponte, ma soprattutto sempre molto curata e incredibilimente sexy. L’ultima foto che Guendalina ha pubblicato su Instagram, la ritrae mentre è intenta a farsi la doccia in costume. Lo scatto è davvero hot, perché Guenda indossa un bikini a triangolo decisamente ‘mini’, con un reggiseno a triangolo che copre il minimo indispensabile. Davvero esplosiva la bellezza dell’ex gieffina, che mostra anche un fisico scolpito e una forma invidiabile.

‘Welcome to te Jungle’ recita la didascalia del post, che ricevuto migliaia di like e tantissimi commenti, tutti relativi alla sua bellezza e alle sue forme da urlo. Non è mancata però qualche critica, in particolare da parte di chi trova poco ‘educativo’ da parte di una mamma mostrarsi così sexy sui social. ‘A volte esageri’, le ha scritto un utente, avanzando una critica a cui però Guendalina ha preferito non rispondere, anche perché la maggior parte dei followers è tutta a suo favore e sottolinea senza esitazione la sua bellezza da capogiro.

