Ilary Blasi ha lasciato i fan a bocca aperta per il particolare scollo del suo costume: decolleté da urlo per la moglie di Francesco Totti.

Ilary Blasi è una delle showgirl e conduttrici più amate dal nostro pubblico. Donna e mamma in carriera, nonché moglie del grande Francesco Totti, Ilary è uno dei pilastri della tv italiana e riesce a barcamenarsi a meraviglia tra famiglia e lavoro. Bellezza da capogiro e e personalità istrionica, Ilary ama sorprendere il suo pubblico con continui cambi di look e fa spesso divertire per i siparietti con il marito Francesco Totti, che è ancora gelosissimo di lei. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, vediamo una Ilary più sexy che mai in costume.

Ilary Blasi in spiaggia, il costume è troppo scollato: Instagram in delirio

Ilary Blasi si sta godendo un periodo di meritato riposo dal lavoro, dopo un anno pieno di soddisfazioni e in attesa di una nuova ricca stagione televisiva, che la vedrà al timone di nuovi importanti progetti. Dopo una parentesi in Costa Azzurra, la famiglia Totti è tornata a fare qualche bagno nel nostro mare, e Ilary ha sfoggiato un costume dalla scollatura particolare, che ha messo in evidenza il suo decolleté da urlo. In spiaggia con il marito Francesco Totti, i figli Christian, Chanel e Isabel, e alcuni amici, la Blasi indossava un costume pezzo intero viola, monospalla, con dei laccetti sul fianco. Fin qui niente di particolare, se non fosse per la scollatura del costume, che coprendo solo un spalla, metteva in primo piano il generoso decolleté della Blasi.

Instagram è subito impazzito per Ilary, che nonostante le tre gravidanze continua a mantenere una forma invidiabile e un corpo da urlo, sempre allenato e asciutto, con tutte le forme al posto giusto. Chissà cosa ne penserà Francesco Totti, che della moglie è innamorato come il primo giorno, e che mentre Ilary si riprendeva col suo bel costume, era intento a giocare con i figli in spiaggia. Una famiglia davvero modello, i Totti, amatissimi dal pubblico e molto seguiti anche sui social.

