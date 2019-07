La storia di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge è in bilico? L’indizio social non è sfuggito ed i fan sono increduli dinanzi a ciò che è accaduto.

Potrebbe essere un fulmine a ciel sereno o una suggestione: l’indizio social che non è sfuggito ai fan della coppia però fa riflettere. Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono in crisi? Sembrerebbe assurdo dato che negli ultimi giorni parlavano addirittura di convivenza. Si sono mostrati insieme sui social ultimamente in giro per l’Italia: l’idea di una rottura sembrerebbe incredibile. Eppure qualcosa è accaduto ed i fan voglio assolutamente qualche chiarimento…Ecco cosa è successo!

Leggi anche:

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge aria di crisi? Ecco cosa lo fa pensare

Sembra assurdo ma Jeremias e Soleil non si seguono più sui social: nelle ultime ore sono scomparsi i loro nomi nei “seguaci” rispettivi. I due ex isolani, si sono conosciuti ufficialmente in Honduras e lì, durante il programma condotto da Alessia Marcuzzi, è nato l’amore, così folle da non separarsi più una volta lontani dalle telecamere.

I fan hanno visto nei loro occhi l’amore ed oggi sono increduli dinanzi questa ipotetica notizia: anche il profilo Instagram del settimanale Chi ne parla. Sarà solo una burrasca passeggera o una vera e propria crisi? Restiamo in attesa di sapere la verità dai diretti interessati.

