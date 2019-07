Una coppia di Temptation Island sta fingendo ed ha partecipato al programma per soldi: parla Filippo Bisciglia, conduttore del reality.

Temptation Island è entrato ormai nel vivo. La nuova edizione del reality dedicato alle coppie ha già conquistato tutti. Ma una polemica si è abbattuta nelle ultime ore sul programma. Nello specifico, secondo Dagospia, una coppia di concorrenti starebbe fingendo solo per soldi e popolarità. Si tratta di Jessica Battistello e Andrea Filomena, che avrebbe dunque ingannato la redazione del programma. Filippo Bisciglia, conduttore del reality, ha voluto dire la sua. Ecco le sue parole.

Temptation Island, una coppia sta fingendo per soldi: Filippo Bisciglia tranquillizza i fan

Dopo tutte le ‘chiacchiere’ sul presunto accordo tra Jessica e Andrea prima di partecipare a Temptation Island, ha deciso di prendere la parola anche lui, Filippo Bisciglia. L’amatissimo conduttore del reality di Canale 5 ha espresso la sua opinione attraverso Instagram. Poche parole, ma molto decise. Ecco cosa ha postato nelle sue stories:

Filippo tranquillizza i telespettatori chiedendo loro di avere fiducia nel programma. E specifica come gli autori non farebbero mai un torto al pubblico che da anni segue Temptation Island con affetto e passione. Insomma, per Bisciglia quelle sentite negli ultimi giorni sono solo ‘chiacchiere’, come scrive nell’hashtag della sua Story. E dopo la smentita di Jessica Battistello, anche il conduttore ha voluto mettere a tacere le voci di un accordo tra la coppia. È tutto vero quindi, anche il forte interessamento di Jessica al single Alessandro. Come finirà quindi tra i due? Andrea avrà ancora ‘video piccanti’ da vedere durante il famoso falò? Non ci resta che attendere lunedì sera per la prossima puntata e scoprire tutte le novità direttamente dall’Isola delle Tentazioni!

