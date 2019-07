Giulia Cavaglia e Manuel Galiano di Uomini e Donne sono tornati insieme? L’indizio social fa sperare i fan. Ecco cosa è successo.

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano formano una delle coppie nate quest’anno a Uomini e Donne. Una coppia che però è già ‘scoppiata’ a pochi giorni dalla scelta. Colpa del presunto tradimento di Manuel a Ibiza, o comunque del fatto che il genovese si sia rivelato un ‘flop’, come ha dichiarato la Cavaglia nel suo lungo sfogo su Instagram. Ma proprio da Instagram arriva un indizio che fa ben sperare i fan della coppia. Riavvicinamento in corso tra Giulia e Manuel? Date un’occhiata.

Uomini e Donne, Giulia e Manuel sono tornati insieme? Lei emoziona i fan

La storia tra Giulia e Manuel si è conclusa ufficialmente. Tra i due le cose non sono andate nel migliore dei modi una volta fuori dal programma di Maria De Filippi. Quali siano state le cause reali della rottura non è ancora molto chiaro. Ma c’è chi già pensa a un ritorno di fiamma per la coppia. Il motivo? Una frase che Giulia ha scritto nella didascalia del suo ultimo post di Instagram. Guardate un po’:

Ebbene sì, i fan più attenti e appassionati di Uomini e Donne, ricorderanno che queste parole esatte sono state pronunciate dalla Cavaglia nella prima esterna con Manuel. Che sia un segno? Per molti si. E sono stati in tanti a ricordare quel momento, tra i commenti alla foto:

Un ricordo, quello dei fan, che emoziona molto. Soprattutto in ragione del fatto che Giulia e Manuel non sono più una coppia. Ma se Giulia avesse scelto proprio questa frase per dirci qualcosa? Di certo l’indizio non è sfuggito ai fan, che sperano in un ricongiungimento della coppia che tanto hanno amato durante Uomini e Donne. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi!

