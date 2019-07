Addio ad Antonella Clerici in Rai, adesso è praticamente ufficiale: ecco la clamorosa decisione presa inspiegabilmente dai veriti Rai.

Come svelato in un nostro recente articolo, i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019-2020 sono stati già tutti stabiliti. La dirigenza ha deciso, ancora una volta di puntare su Mara Venier, dato il suo inspiegabile successo a Domenica In. Affidandole, così, un programma che, purtroppo, dovrà scontrarsi con uno dei colossi Mediaset, C’è posta per te. Da come si può vedere, quindi, si nota chiaramente l’assenza di Antonella Clerici. Ci sarà un posto per lei? Beh, a quanto pare, dobbiamo dirlo ‘addio’. Ecco perché.

Addio Antonella Clerici: la decisione della Rai

Se da una parte Elisa Isoardi è intenta a lavorare sulla nuova edizione de La Prova del Cuoco, dall’altra, invece, di Antonella Clerici non c’è traccia in Rai. Dall’annuncio dei Palinsesti Rai, infatti, si nota chiaramente l’assenza della conduttrice. Una donna che, come ricordiamo tutti, è stata al timone di tantissimi programmi di successo. Eppure, sembra che, per adesso, non le sia stato affidato, infatti, alcun tipo di programma. Cosa sarà successo, quindi? Ovviamente, non lo sappiamo con certezza. Ma, a quanto pare, il suo amato pubblico dovrà essere pronto a dirle ‘addio’.

