Chiara Nasti, un particolare comparso sui social scatena i follower. L’errore è evidente, non si placano i commenti di ogni tipo

Che dove non arriva il chirurgo, ci arrivi Photoshop, non sempre pare sia possibile. I volti più noti dello spettacolo e del mondo social, che si mostrano ogni giorno nelle migliori vesti, testimonial di numerosi brand e protagonisti di simpatici siparietti, non fanno spesso i conti con qualche errorino di fotoritocco. Una curva sbagliata, una forma forzata ed è un attimo che si finisce in un vortice di commenti più o meno ironici. Dopo il “caso dell’acqua”, Chiara è una delle più note influencer a dover fare i conti con qualche errorino che ha scatenato il web.

Chiara Nasti e il particolare social che infiamma il web. Un errore su Instagram accende le polemiche

Chiara Nasti, protagonista del web e sei social, ha scatenato l’ennesima cascata di commenti e critiche per un particolare. In uno degli ultimi post, Chiara si mostra magra come non mai, ma l’utilizzo di Photoshop è complice nel trasformare un tentativo di perfezionamento in un grossolano errore che la manda in pasto ai leoni da tastiera. Lo scatto postato dalla influencer presenta qualche curva insolita che stranisce i follower.

Nello scatto in questione il gomito ha un’irregolarità che è subito saltata agli occhi dei più attenti, un commento tira l’altro ed è subito raffica di battute e frecciatine. Qualcuno tira in ballo il grafico ufficiale dell’influencer, che visto lo scatto potrebbe essere andato in ferie. Altri, invece, alludono che sia stato il caldo a far “sciogliere” il gomito di Chiara. L’ironia la fa da padrona, mentre qualcuno l’accusa che non è l’eccesiva magrezza disegnata da Photoshop a fare di lei una bella ragazza, invitandola a smettere di portare questo messaggio su un social pieno di ragazzine a caccia di ispirazione. L’ennesima polemica, dunque, a cui dovrà provare a rispondere.

