Per una strabiliante serata in discoteca, la bella Diletta Leotta indossa un vestito davvero troppo stretto: inevitabile, quindi, l’incidente ‘hot’.

In attesa di una bella vacanza con una persona davvero speciale per lei, Diletta Leotta si gode alcuni momenti di vita mondana. Terminati i suoi impegni lavorativi, infatti, la bella giornalista ha deciso di rilassarsi un po’. E di partire per Ibiza. È proprio questo, quindi, che traspare nelle sue ultimissime Instagram stories. Sarà stata una piacevolissima serata, ne siamo certi. È in ottima compagnia delle amiche di sempre, buon cibo e un cabaret davvero da urlo. Cosa volere di più? Ovviamente, per l’occasione, Diletta ha deciso di indossare un abito all’altezza dell’occasione. Con un fantastico dress rosa, la catanese era davvero mozzafiato. ‘Peccato’, però, che il vestito era ‘troppo stretto’. Ecco cos’è accaduto.

Diletta Leotta, il vestito è troppo stretto: l’incidente è inevitabile

Non smette mai di incantare Diletta Leotta. Lo ha fatto anche ieri sera. Quando, in un noto ristorante dell’isola di Ibiza, la catanese ha dato ampio sfoggio della sua bellezza. E delle sue movenze da urlo. Terminata la ricca cena con una piacevole compagnia, infatti, la giornalista si è letteralmente scatenata in pista. Lo si evince chiaramente da una delle sue ultime Instagram stories, pubblicate pochissime ore fa. Sulle note di ‘Can’t take my eyes off you’ della grandissima Gloria Gaynor, la Leotta si diverte con dei movimenti davvero da far perdere il fiato a chiunque. Complice, inoltre, anche uno degli effetti del vestito. Da come si può vedere chiaramente dall’immagine riproposta in alto, il vestito rosa, indossato da Diletta, sembra essere davvero troppo stretto. Inevitabile, quindi, che, durante quelle movenze da urlo, la giornalista sia ‘vittima’ di un incidente davvero ‘hot’.

