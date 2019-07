Katia di Temptation Island shockata dopo il video di Vittorio: “Non me lo aspettavo”. Ecco cosa è successo durante la puntata.

La terza puntata di Temptation Island ha regalato tanti colpi di scena. Tra le coppie più in vista c’è sicuramente quella formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina. Ma contrariamente alle puntate precedenti, in cui era stato Vittorio a vedere video ‘piccanti’ della sua fidanzata, questa sera è stata Katia a perdere le staffe dopo un video del suo fidanzato. Ecco cosa ha visto.

Temptation Island, Katia shockata dopo il video di Vittorio: ” È cambiato”

Katia ha visto un video di Vittorio nel pinnettu e la situazione sembra essersi davvero ribaltata rispetto alle prime puntate. Mentre Katia ha paura di perdere Vittorio, quest’ultimo sembra essersi ‘svegliato’ grazie alla single Vanessa. Ed era proprio in compagnia della tentatrice nel video visto da Katia: “Co****** eri e co****** rimani” commenta la bionda fotonica, che ha visto il suo fidanzato molto vicino alla single Vanessa. Al falò con Filippo, Katia ammette di aver provato molto fastidio dopo quelle immagini. Ma ecco che per lei c’è un nuovo video, in cui Vittorio è sempre molto vicino alla sua tentatrice preferita. Il fidanzato di Katia sembra essere davvero a suo agio con Vanessa tanto da avere una nuova luce negli occhi, secondo i suoi compagni di viaggio. “È difficile trovare persone come te”, dice Vittorio alla single, e Katia commenta visibilmente infastidita: “Quanti baci! Non sa quello che sta dicendo…” E aggiunge: “Questo è amare Katia?”, quando le immagini del flirt tra Vittorio e Vanessa continua. I due si mostrano molto affiatati in un’esterna in spiaggia: “Sono veramente felice”, dichiara Vittorio. Katia è completamente incredula: “Non me l’aspettavo giuro.. volevo vedere un video di Vittorio, ma non mi aspettavo questo, lui è cambiato”. La bionda è davvero shockata dopo le immagini che ha visto. Come finirà? con Vittorio?

