La Sirenetta: dopo le polemiche ricevute sulla scelta della protagonista, la Disney risponde alle polemiche con un post su Twitter.

Il famoso cartone animato, La Sirenetta, torna sui grandi schermi: Ariel torna in versione live action. La Disney ha scelto come volto della principessa la bellissima Halle Bailey, una giovanissima cantante ed attrice nata in Georgia. L’afroamericana sarà il volto del film Disney che uscirà nelle sale nel 2020. La scelta del regista ha fatto discutere molti: Halle è una ragazza di colore, contrariamente al personaggio che dovrà interpretare. Dopo tante critiche e forme di razzismo mostrate nei confronti del regista e della casa di produzione, la Disney ha scritto una lettera di replica.

La Sirenetta, la Disney risponde alle polemiche sulla protagonista di colore

Il razzismo nei confronti dell’attrice della live action de La Sirenetta ha fatto indignare la Walt Disney che ha risposto alle critiche ed alle polemiche con un post Twitter tramite il profilo di Freeform, la rete televisiva di proprietà della Walt Disney Company.

Si tratta di una lettera indirizzata a coloro che hanno criticato la scelta. L’originale in inglese, questa la traduzione: “L’autore originale della Sirenetta era danese, Ariel è una sirena. Vive in un regno sottomarino situato in acque internazionali e può legittimamente nuotare dove diavolo vuole. Giusto per amor di discussione, diciamo che anche Ariel è danese. Le sirene danesi possono essere nere perchè anche i danesi possono essere neri. Ariel in qualsiasi momento può andarsene nel mondo di superficie con i suoi amici Scuttle e il granchio jamaicano Sebastian e tenersi stretta quella base bronzea. Pensate che persino i danesi neri possono avere i capelli rossi! Attenzione spoiler, il personaggio di Ariel è frutto di finzione. Detto ciò, qualora non riusciste ancora ad accettare la bellissima, incredibile, sensazionale, talentuosa Halle Bailey perchè “non assomiglia a quella del cartone”, oh ragazzo, abbiamo delle notizie per te…e riguardano te“.

