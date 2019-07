Il Re Leone, doppiatori italiani: Mengoni ed Elisa prestano la voce a Nala e Simba.

Una bellissima notizia per tutti i fan di Marco Mengoni il cantante infatti interpreterà e darà la voce italiana a Simba il leoncino protagonista della Walt Disney. La voce italiana di Nala invece sarà Elisa. Mengoni ha infatti annunciato su Facebook la sua partecipazione come doppiatore italiano nel film in arrivo nelle sale ad agosto sarà la voce di Simba e per annunciarlo il cantante ha pubblicato un video proprio su Instagram.

Doppiatori italiani il Re Leone: Elisa e Mengoni

Circolavano molti rumors sui possibili doppiatori italiani del film Il Re Leone 2019 e ora abbiamo la conferma che saranno Marco Mengoni nel ruolo di Simba e Elisa a dare la voce a Nala. Mengoni si è già cimentato con il doppiaggio e l’ho fatto in maniera meravigliosa. Nello specifico delle live Action della Walt Disney al Mengoni farà Simba adulto.

Quando esce il Re Leone 2019 in Italia

Il film 2019 Il Re Leone uscirà in Italia il 21 agosto 2019 e il regista è Jon Favreau. Questo adattamento in live action de Il re leone è attesissimo da grandi e piccini che non vedono l’ora di ammirare come la Disney ha adattato questo cartone animato storico, una vera e propria pietra miliare della Walt Disney ambientato nella savana africana.

Trailer italiano Il Re Leone

Il trailer è piuttosto interessante ed emozionante oltre che evidentemente ricco di effetti speciali. Nala e Simba sono due piccoli leoncini che, come nel cartone animato, vanno ad infiltrarsi nella terra di Scar con le iene e a capiscono che qualcosa non va. Le immagini sono straordinarie e la resa è veramente incredibile. Ovviamente ci sono anche gli amici di Simba come Timon e Pumbaa, resi in maniera meravigliosa e bellissima. L’emozione di questo cartone animato ora diventato live-action sembra esattamente quella di tanti anni fa ,anzi sembra essere veramente un film che passerà la storia per la sua bellezza.

