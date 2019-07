Elena Santarelli nel mirino degli haters, un commento vergognoso istiga la modella. La risposta non tarda ad arrivare, supportata dai fan

Spiacevolissimo episodio quello che ha coinvolto Elena Santarelli. La modella e moglie di Corradi, si è imbattuta nell’ennesimo caso di lotta contro gli haters, che nell’ultimo periodo non perdono occasione per scagliarsi contro i suoi post. La Santarelli, che da poco è tornata a sorridere, ha dovuto fare i conti con uno sgradevole commento, non riuscendo stavolta a rispondere in maniera docile. Elena, che ultimamente si è trovata al centro delle critiche per qualche scatto in cui metteva in mostra il suo fisico, stavolta si è sentita toccare su un argomento delicato: quello della malattia di suo figlio, sconfitta da poco dopo anni di battaglia. Non ha esitato a tirare fuori gli artigli e mettere a posto l’ennesimo leone da testiera, forse già noto alla modella.

Potrebbe interessarti anche:

Elena Santarelli, caccia agli haters per l’episodio vergognoso. La risposta piena di disprezzo

Nel post che ha scatenato i malsani commenti la Santarelli si riprende in qualche minuto di allenamento quotidiano, in cui ironizza sulla modalità di esecuzione e invita i follower ad interagire. “perché certe cose potrebbero ritornare” è tra i più cattivi dei commenti comparsi sotto al post. Un’istigazione vera e propria, che scatena la reazione dei fan e della Santarelli stessa, che accusa l’artefice dell’irriverente provocazione di non avere abbastanza coraggio per commentare le foto in cui è presente anche Bernardo Corradi.

“Mio figlio sa che non si augura il male a nessuno, ma sa anche che esistono le persone come te”, è solo una parte del commento in cui la Santarelli esterna ribrezzo e rabbia per i soliti leoni da tastiera. Un commento malsano, che Elena ha palesemente interpretato come un augurio di male; una provocazione bella e buona, senza alcun motivo di essere, a cui stavolta nessuno è riuscito a passare sopra. Un episodio che noi tutti ci auguriamo non si verifichi più, mentre la caccia all’artefice è già scattata.

Per rimanere aggiornato su tutte le ultime news CLICCA QUI