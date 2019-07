Eliana Michelazzo, davvero un brutto episodio per lei: è successo tutto mentre era in un locale abbastanza frequentato ad Ibiza, in Spagna

Ha spiegato tutto nelle sue storie Instagram: “Succede che ieri sera vado in un locale, pago un drink, delle persone hanno visto il pin della mia carta di credito e me l’hanno rubata”. Si sarà accorta in tempo di quello che stava succedendo? Di solito arrivano i messaggi sullo smartphone che ti avvisano. Ebbene, la Michelazzo ha spiegato: “Avevo il telefono scarico e non mi sono arrivati i messaggi. Il giorno dopo, quando ho caricato il telefono, mi sono accorta di tutto. In totale mi hanno preso 1500 euro”.

Eliana Michelazzo, episodio spiacevole: “Ho sporto denuncia”

In effetti, come spiega, su Instagram, Eliana Michelazzo si era accorta di due persone che mentre digitava il pin della sua carta per pagare l’avevano scrutata molto bene. Non si è accorta, però, in quel preciso istante, che gliel’avevano appena portata via. Così, con il telefono della vittima scarico, hanno avuto tutto il tempo per prelevare danaro. Sono andati avanti così per tutta la notte. Poi, evidentemente, la carta aveva un limite di spesa giornaliero. Così, i malfattori hanno atteso il giorno seguente per continuare a sottrarre denaro. La Michelazzo si trovava ad Ibiza quando è successo tutto questo, presumibilmente in vacanza. Ha sporto regolare denuncia, con tanto di foto che la ritrae presso un ufficio di polizia. Su Instagram non è parsa particolarmente scossa, per fortuna la carta non gli è stata sottratta con violenza. Si è trattato di un furto di destrezza. Un danno di 1500 euro che non si sa se vedrà mai qualcuno condannato a pagarne le conseguenze con la legge. Eliana l’ha presa con filosofia, anche se, si può facilmente intendere, perdere 1500 euro in questo modo non è proprio piacevole.

