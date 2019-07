Dopo la vicenda di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia è al centro dei riflettori: ecco la richiesta particolare di un suo fan e la sua risposta.

Si è sempre mostrata per quello che è Giulia Cavaglia. Sin dal suo esordio nei panni di corteggiatrice di Lorenzo Ricciardi, la torinese ha mostrato un lato del suo carattere davvero molto forte e combattente. Con la risposta sempre pronta, Giulia non si è mai lasciato ‘piegare’ da alcun critica. Lo ha continuato a fare anche durante il suo percorso da tronista. E anche una volta uscita dal programma di Canale 5. Impossibile, infatti, dimenticare le numerose critiche giunte una volta terminata la sua relazione con Manuel Galiano. Ecco. È proprio a proposito di questo che, pochissime ore fa, è giunta una richiesta davvero molto particolare di un suo fan su Instagram. A cui prontamente l’ex tronista ha risposto per le rime.

Giulia Cavaglia, la richiesta di un suo fan: la spiazzante risposta dell’ex tronista

Dopo aver troncato definitivamente con Manuel, in seguito ad un suo ipotetico tradimento mentre era in vacanza ad Ibiza con i suoi amici, Giulia Cavaglia ha ricevuto numerose critiche. Sia da parte di ex protagonisti di Uomini e Donne e sia da ‘gente comune’. Persone che seguono accanitamente il programma, insomma. Ed è proprio da uno di loro, infatti, che pochissime ore fa è giunta una richiesta davvero particolare. Vi spieghiamo nel dettaglio cos’è accaduto. Sotto a questa foto riproposta in alto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto un commento di un suoi fan. “Unfollowatela”, scrive l’utente in questione. Ecco. Secondo il suo ‘haters’, infatti, Giulia avrebbe mentito sulla vicenda del suo fidanzamento. E che si sarebbe messa, addirittura, d’accordo con Manuel per, evidentemente, visibilità. Immediata, quindi, è stata la risposta della torinese. Che, con un’evidente nota ironica, ha risposto per le rime:

