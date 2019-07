Giulia Cavaglià ha risposto alle domande dei fan su Instagram, facendo un’incredibile rivelazione: ecco qual è la sua più grande paura in amore.

Giulia Cavaglià ha da poco chiuso la storia d’amore con Manuel Galiano. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, e fin dall’inizio la loro storia non aveva convinto alcuni, perché i due sembravano passare poco tempo insieme. Ora che la coppia è ‘scoppiata’, avevano cominciato anche a girare voci su un presunto riavvicinamento tra l’ex tronista e la sua ‘non scelta’, Giulio Raselli, ma i due hanno smentito. Insomma, Giulia sembra essere single e nelle storie Instagram ha rivelato la sua più grande paura in amore: ecco qual è.

Potrebbe interessarti anche:

La rivelazione di Giulia Cavaglià: ecco la sua più grande paura in amore

Giulia Cavaglià è da poco tornata single dopo la breve storia con Manuele Galiano. Il presunto tradimento di lui mentre era in vacanza a Ibiza avrebbe causato la rottura tra i due, che a giudicare dalle parole dell’ex tronista in una storia Instagram, non stavano bene già da prima, perché lui si sarebbe rivelato diverso da come sembrava nel programma. In ogni caso, ora i due ragazzi non stanno più insieme e probabilmente staranno vivendo un momento delicato, come sempre accade dopo la fine di una storia, di qualsiasi durata essa sia. E’ facile immaginarlo, a giudicare dalle parole di Giulia, che ha svelato su Instagram qual è la sua più grande paura in amore.

Interpellata sull’argomento da un fan, l’ex tronista torinese ha detto che la sua più grande paura in amore è non riuscire mai più ad innamorarsi, probabilmente per non soffrire o rimanerci male, o perché col passare del tempo ci si costruisce uno scudo intorno. Una risposta molto particolare quella di Giulia: l’ex tronista sarà ancora scottata per la rottura con Manuel Galiano? Non si sa, ma di certo, a giudicare da questa risposta, ha vissuto delle delusioni che l’hanno portata ad alzare un muro e ad avere paura di innamorarsi di nuovo.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI