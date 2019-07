Taylor Mega ha confessato tramite un Instagram story di essere “una specie di strega”: ha raccontato il motivo.

Al centro del gossip italiano degli ultimi mesi c’è lei: Taylor Mega fa discutere e divide il web in due. C’è chi la adora e chi invece non riesce ad accettare il suo modo di vivere ed il suo carattere. La vera forza dell’influencer è la sua personalità che non permette agli haters di ferirla. Si espone molto sui social anche con scatti particolarmente sensuali: nelle ultime ore la giovane friuliana ha confessato un segreto ai suoi fan. Ecco di cosa si tratta.

Taylor Mega confessa su Instagram: “Sono una strega”

Tramite le Instagram story, Taylor Mega ha raccontato un po’ di sé ai suoi fan. Racconta come ha imparato a fregarsene degli insulti e quanto è importante sapere che non si può piacere a tutti: “meglio farsi insultare per come si è“, spiega l’influencer.

Non è tutto: la friuliana ha svelato un dettaglio particolare della sua vita privata scrivendo anche delle frasi un po’ forti. “Sono una specie di strega“, comincia. La Mega ha raccontato che ogni volta che qualcuno le ha fatto del male, dopo qualche mese quella persona ha avuto qualche fallimento o ha attraversato un brutto periodo. “Godo senza sporcarmi le mani in pratica, una specie di Karma pesantissimo“, prosegue la giovane influencer.

